У Києві кілька станцій метро в центрі закрили через чергове «мінування»

У центрі Києва зачинили для перевірки п’ять станцій метро в центрі міста – «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Золоті ворота», «Театральна» і «Палац спорту», з останньої також не працює пересадка на станцію «Площа Льва Толстого».

Як повідомила адміністрація Київського метрополітену, причина – анонімний дзвінок про мінування.

У неділю, 17 червня, в центрі Києва має відбутися «Марш рівності» ЛГБТ-спільноти і її прихильників, у зв’язку з цим планується, що станції «Театральна», «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту» мають бути закриті з 6-ї години ранку.

Повідомлення про «мінування» станцій метро та інших місць масового скупчення людей у Києві й інших містах України стаються останніми роками регулярно. Досі жодне з них не підтвердилося. Зокрема, попереднє повідомлення про «мінування» кількох станцій київського метро, причому в цілком різних частинах міста – «Хрещатик», «Оболонь», «Видубичі» й «Олімпійська», – надходило пізно ввечері 12 червня.

Українські силовики кажуть, що принаймні частина таких анонімних телефонних дзвінків надійшла з Росії, а також із окупованих територій Донбасу і Криму.