Затримали чоловіка з «георгіївською стрічкою» і друкованою продукцією «ДНР» – прикордонники

Держприкордонслужба повідомила, що її співробітники на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» в Донецькій області затримали чоловіка із забороненою в Україні «георгіївською стрічкою» та друкованою продукцією угруповання «ДНР», яке визнане в Україні терористичним.

Згідно з повідомленням прикордонників, учора під час візуального огляду автомобіля, за кермом якого був громадянин України 1972 року народження, прикордонники Донецького загону помітили на дзеркалі заднього виду георгіївську стрічку.

Автомобіль було виведено із загального потоку і перевірено спільною оглядовою групою зі складу Об’єднаних сил.

У результаті огляду під переднім сидінням було виявлено друковану продукцію угруповання «ДНР», зокрема газету «Донецкая республика».

Чоловік пояснив прикордонникам, що нібито просто не звертав уваги, що має заборонені предмети у своєму авто.

Затриманого громадянина прикордонники передали співробітникам Національної поліції для з’ясування обставин, зазначається у повідомленні.

12 червня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону «георгіївської стрічки» в Україні. У Кодексі про адміністративні правопорушення за носіння носіння або демонстрацію стрічки передбачене покарання.

З 2014 року «георгіївську стрічку» використовують підтримувані Росією бойовики на Донбасі.