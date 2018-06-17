У Львові відкрили площу імені польського діяча і дисидента, друга України Яцека Куроня

У Львові 17 червня відкрили площу імені відомого польського діяча, дисидента, великого друга України Яцека Куроня. Вона розташована поруч із Генеральним консульством Польщі у Львові, на вулиці Івана Франка. Неподалік цього місця 11 років жив Яцек Куронь, який народився у Львові у 1934 році.

Урочисті заходи відбулися саме у день смерті Яцека Куроня, який помер 17 червня 2004 року.

Дружина Яцека Куроня – Данута Куронь і міський голова Львова Андрій Садовий відкрили на площі меморіальну таблицю польського діяча.

«Яцек Куронь завжди наголошував, що люди мусять розмовляти між собою, зустрічатись, бо з цього виходять добрі справи, що треба приятелювати. Маю надію, що це місце буде жити, і тут люди будуть зустрічатись, і це буде місце приятелювання, – наголосила польська діячка Данута Куронь

На урочисте відкриття площі і таблиці Яцека Куроня у Львів приїхали 25 польських діячів, приятелів України. Також у Львів завітав і друг Яцека Куроня віце-маршалок Сенату Польщі Богдан Борусевич.

«Я познайомився з Яцеком Куронем 35 років тому. Це був дуже відкритий чоловік. Він казав, що ми маємо друзів, різні народи, з якими нас поєднує спільна історія. Ми говорили часто про українців і Україну. Яцек був голосом цілої опозиції, був лідером польської опозиції і старався зрозуміти інших. Хоча інколи дратував цим, бо намагався зрозуміти і ворогів. І мав рацію. Він був будівничим», – каже віце-маршалок Сенату Польщі Богдан Борусевич.

У березні цього року до міської ради Львова звернулась група львів’ян із ініціативою присвоїти вулиці чи площі у Львові ім’я почесного громадянина Львова Яцека Куроня. Це прохання було підтримане жителями міста під час публічного голосування. Адже Яцек Куронь багато працював для українсько-польського єднання. У 2002 року він був серед ініціаторів започаткування спільної молитви примирення на Личаківському цвинтарі біля могил українських і польських вояків, які загинули у братовбивчій українсько-польській війні 1918-1919років.

«Яцек Куронь належав до грона тих поляків, які підійшли до розуміння українського історичного болю чи не найближче. Саме це і пояснює, чому голос Яцека Куроня був голосом польського сумління, і для нас це було дуже важливо, що нас хтось розуміє і підтримує», – говорить громадський діяч, публіцист Мирослав Маринович.

Яцек Куронь наголошував, що український і польський народи лише тоді будуть сильними і почутими, коли спільно будуватимуть своє майбутнє, не озираючись на складну історію.