Порошенко сподівається внести завтра до Ради законопроект про запуск антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко сподівається зареєструвати законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду у вівторок, 19 червня.

«Сподіваюсь на те, що вже в понеділок Вища рада правосуддя ухвалить мій законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду, і у вівторок я зможу зареєструвати його у ВР як невідкладний», – повідомляється на офіційній сторінці президента Петра Порошенка у Facebook.

Закон «Про Вищий антикорупційний суд», ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада схвалила 7 червня, він набрав чинності 14 червня.

У прикінцевих та перехідних положеннях ухваленого закону президентові запропоновано внести до парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

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Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте дотепер не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.