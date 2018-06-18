На Донбасі відновив роботу пропускний пункт «Майорське»

На Донбасі відновив роботу контрольний пункт в’їзду-виїзд «Майорське».

Як повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, пропускний пункт працює у штатному режимі.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Майорське» 16 червня призупинив свою роботу. За даними військових – щонайменше до 18 червня. В угрупованні «ДНР» заявили, що перекрили рух людей і транспорту на 16-17 червня через «проведення робіт з реконструкції КПП». У Держприкордонслужбі заявили, що завчасної інформації про припинення пропуску через моніторингову місію ОБСЄ чи Спільний центр координації та контролю за припиненням вогню бойовики не надавали.

Наразі між контрольованими українською владою територіями і тими, що захопили бойовики на Донеччині, діє чотири пропускні пункти. Перетин лінії розмежування сторін дозволено пішоходам і транспортним засобам через КПВВ «Майорське» (у бойовиків – «Горлівка»), «Новотроїцьке», «Мар’їнка» та «Гнутове».

З 1 червня КПВВ на Донбасі почали працювати у «літньому режимі».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.