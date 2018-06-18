На Донбасі 18 червня втрат серед українських військових немає – штаб

Упродовж доби 18 червня загиблих і поранених серед українських військовослужбовців на Донбасі немає, втрати бойовиків уточнюються, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню, половину з яких із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, провокації проти українських підрозділів бойовики здійснили поблизу Новотошківського, на луганському напрямку, поблизу населених пунктів Південне, Кам’янка, Верхньоторецьке, що на донецькому напрямку, уточнюють у штабі ООС.

У підтримуваних Росією незаконних збройних угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заяв щодо подій на лінії розмежування 18 червня не оприлюднювали.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.