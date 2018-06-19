ЄС пропонує інвестувати 16 мільярдів євро у космічну програму

Європейський Союз пропонує інвестувати 16 мільярдів євро в період 2021-2027 років у космічну програму.

Як повідомляє 18 червня Європейська служба зовнішніх зв’язків, нова космічна програма, бюджет якої збільшено на 50% у порівнянні з попереднім 7-річним періодом, посилить роль ЄС як світового космічного гравця.

У європейському космічному секторі працює понад 231 тисяча людей, в 2017 році вартість галузі склала 53-62 мільярда євро. Європа виробляє третину всіх світових супутників.