Парубій доручив невідкладно розглянути законопроект про створення Антикорупційного суду

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив комітету з питань правової політики та правосуддя невідкладно розглянути поданий президентом України Петром Порошенком законопроект №8497 про створення Вищого антикорупційного суду.

Парубій вважає, що Верховна Рада 19 червня включить законопроект до порядку денного сесії, 20 червня комітет розгляне його, а 21 червня парламент схвалить документ у цілому. Зі слів Парубія, схвалення законопроекту необхідне, щоб Антикорупційний суд запрацював уже в 2018 році.

Закон «Про Вищий антикорупційний суд» набрав чинності 14 червня. За Конституцією, Верховна Рада повинна створити Антикорупційний суд законопроектом, який вноситься президентом після консультацій із Вищою радою правосуддя.

Читайте також: «Пастка» для антикорупційного суду

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.