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19 Червень 2018, Київ 13:06
Новини | Політика

Протест під Радою: Геращенко запросила мітингувальників на зустріч із Парубієм

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала ініціативній групі мітингувальників, які раніше прорвали кордон поліції на площі перед Верховною Радою, провести зустріч у стінах парламенту.

«Є ініціативна група… Я запрошую групу, і ми зараз ідемо, а потім, коли буде перерва (у засіданні Верховної Ради – ред.), ми разом з Андрієм (головою Верховної Ради Андрієм Парубієм – ред.) до вас обов’язково вийдемо – і вже з підсумками роботи нашої групи. Добре?» – сказала Геращенко на імпровізованій сцені мітингу.

Перед тим протестувальники прорвали кордон поліції, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Кілька тисяч ветеранів війни в Афганістані, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів АТО і шахтарів проводять свої акції під стінами парламенту.

Вони вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, відповідно до групи інвалідності, а також виділити понад 6 мільярдів на розвиток вугільної галузі.

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