Протест під Радою: Геращенко запросила мітингувальників на зустріч із Парубієм

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала ініціативній групі мітингувальників, які раніше прорвали кордон поліції на площі перед Верховною Радою, провести зустріч у стінах парламенту.

«Є ініціативна група… Я запрошую групу, і ми зараз ідемо, а потім, коли буде перерва (у засіданні Верховної Ради – ред.), ми разом з Андрієм (головою Верховної Ради Андрієм Парубієм – ред.) до вас обов’язково вийдемо – і вже з підсумками роботи нашої групи. Добре?» – сказала Геращенко на імпровізованій сцені мітингу.

Перед тим протестувальники прорвали кордон поліції, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Кілька тисяч ветеранів війни в Афганістані, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів АТО і шахтарів проводять свої акції під стінами парламенту.

Вони вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, відповідно до групи інвалідності, а також виділити понад 6 мільярдів на розвиток вугільної галузі.