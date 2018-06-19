Силовики посилили заходи безпеки під Радою, є затриманий – поліція (відео)

Поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України заступили на охорону правопорядку в урядовому кварталі Києва, є затриманий. Про це 19 червня повідомляє сайт поліції Києва, який уточнює, що «за порядком стежать близько 500 правоохоронців».

«Вранці учасники акцій перекривали рух у центральній частині Києва, а згодом під стінами парламенту влаштували штовханину і сутичку. За попередніми даними, внаслідок конфлікту кілька правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Інформація про постраждалих уточнюється. Окрім того, одного активного учасника події доставили до управління поліції», – ідеться в повідомленні.

Як повідомив журналістам речник МВС Артем Шевченко, затриманий застосував сльозогінний газ проти поліцейських.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала ініціативній групі мітингувальників, які раніше прорвали кордон поліції на площі перед Верховною Радою, провести зустріч у стінах парламенту.

Кілька тисяч ветеранів війни в Афганістані, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів АТО і шахтарів проводять свої акції під стінами парламенту.

Вони вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, відповідно до групи інвалідності, а також виділити понад 6 мільярдів на розвиток вугільної галузі.