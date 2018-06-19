Вироки у «справі 26 лютого» є нікчемними – МЗС України

Міністерство закордонних справ України засуджує вироки п’яти фігурантам «справи 26 лютого» в анексованому Росією Криму. Про це написала в мережі Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Рішуче засуджуємо нікчемні вироки незаконних судів окупанта у справі «26 лютого». Ще один доказ злочинів РФ для подання в міжнародні суди», – вказала представниця зовнішньополітичного відомства України.

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив фігурантів «справи 26 лютого» до умовних термінів. Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі присудили чотири з половиною роки умовно, Арсену Юнусову та Ескендеру Кантемирову – чотири роки умовно, Ескендеру Емірвалієву – три з половиною років умовно з випробувальним терміном три роки кожному.

26 лютого 2014 року перед будівлею кримського парламенту відбувся масштабний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. У числі перших були кримськотатарські і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти, яких організували лідери «Русского единства» на чолі з Сергієм Аксьоновим, який зараз очолює російський уряд Криму.

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У січні 2015 року кримське управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу про масові заворушення на мітингу 26 лютого.

Серед затриманих виявилися прихильники територіальної цілісності України: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантемиров, Талят Юнусов, Ескендер Емірваліев, Арсен Юнусов і Ескендер Небіев.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві, відокремивши в окремий процес головного підозрюваного - Ахтема Чийгоза, який в той момент фактично виконував роль лідера Меджлісу в Криму.

З ініціативи адвоката Джеміля Темішева активіст Талят Юнусов і оператор телеканалу ATR Ескендер Небіев пішли на угоду зі слідством і визнали провину з умовою, що їхні свідчення не будуть доказом у справах інших фігурантів «справи 26 лютого». У грудні 2015 року Талята Юнусова засудили до трьох з половиною років років умовно, а Ескендера Небіева до двох років теж умовного терміну.

11 вересня 2017 року російський суд засудив Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації «масових заворушень», під якими малися на увазі протести, пов’язані з анексією півострова Росією.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засудженого в Криму Ахтема Чийгоза і передала його Туреччині, пізніше він приїхав до Києва.