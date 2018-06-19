Українські агентства отримали «Каннського лева» за брендинг «Євробачення-2017»

Українські агентства Banda.agency та Republique отримали бронзову статуетку Міжнародного фестивалю реклами «Каннські леви» у категорії Design за брендинг пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Про це повідомив засновник Banda.agency Павло Вржещ у коментарі «The Village Україна».

«Я радий, що саме цей проект отримав нагороду. За 60 років «Євробачення» в конкурсу не було видатного дизайну. І те, що нам вдалося вперше зробити брендинг такого рівня для всесвітньо відомого бренду, – це наша маленька гордість. І це лише зміцнює віру, що український креатив набагато крутіший і сміливіший, ніж ми всі звикли думати», – сказав Вржещ.

Гаслом «Євробачення-2017», яке відбувалося в Києві, був заклик «Celebrate Diversity» («Святкуй різноманіття»). За словами Banda.agency, воно про «об’єднання Європи і країн поза її межами».

«Ми почали пошуки символу, щоб одночасно був автентичним для Української культури та передавав місію конкурсу, про яку йдеться у слогані. Таким чином, за основу візуального образу «Євробачення-2017» ми взяли традиційне українське намисто, елементи якого символізують учасників конкурсу. Намистина за намистиною, країни, що беруть участь у «Євробаченні», разом створюють дивовижне свято музики», – пояснювали автори бренду.

У травні Banda.agency презентувала рекламний бренд України «Ukraine Now UA».

Міжнародний фестиваль реклами «Каннські леви» щороку відбувається у французьких Каннах. Він був заснований у 1954 році. Наразі вважається одним із найбільших авторитетних рекламних фестивалів.

У 2017 році бронзову нагороду «Каннських левів» у категорії Entertainment Lions for Music здобув проект «Свідок» – меморіальна кампанія, розроблена Українським кризовим медіа-центром до 75-х роковин трагедії у Бабиному Яру.