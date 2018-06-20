Сенат Канади легалізував марихуану

Члени Сенату, верхньої палати парламенту Канади, проголосували за легалізацію марихуани. Закон вступить в силу через 8-12 тижнів.

Канадці зможуть законно мати при собі до 30 грамів марихуани і вирощувати до чотирьох рослин. Це рішення схвалили після багаторічних обговорень. Противники цього рішення наполягають на тому, що рослина стане занадто доступною для дітей та підлітків і наслідки такого передбачити важко.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав рішення парламентаріїв. «Нашим дітям було занадто легко дістати марихуану, а злочинцям – отримати прибуток. Сьогодні ми змінюємо ситуацію», – написав Трюдо в повідомленні в twitter.

В останні роки роздрібний продаж марихуани дозволили в 9 штатах в США, проте, згідно з федеральним законом, такий продаж є незаконним.

Канада стала другою після Уругваю державою, що узаконила виробництво, вживання і роздрібний продаж марихуани.