Нова девальвація: долар штурмує позначку 26 гривень 50 копійок

На міжбанківському валютному ринку 20 червня триває зростання котирувань американського долара. Як повідомляє профільний сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів, надлишок ліквідності в банківській системі «створює додаткові ресурси для спекулятивних атак на гривню».

«На ранок середи коррахунки банків перевищують рівень в 55,8 мільярда гривень, що створило суттєвий навіс над валютним ринком і загрожує продовженням зростання котирувань протягом сесії», – писали фахівці перед початком торгів.

«Торги по долару розпочалися зі зростання попиту на валюту, що призвело до зростання котирувань. Продавці не поспішають продавати валюту, вичікуючи максимальних котирувань. Нацбанк вийшов з продажами долара в «анонімному» форматі. За нашими даними – продає за ціною від 26,50 гривень і закрив (угод – ред.) уже не менш як на 10 мільйонів доларів», – повідомило видання про перебіг сесії на міжбанківському ринку.

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Котирування на рівні 26 гривень 50 копійок за долар є найвищими за останні три місяці. 29 березня Національний банк України встановив курс гривні до долара США на рівні понад 26 гривень 50 копійок за одиницю американської валюти. Офіційний курс на 30 березня становив 26 гривень 54 копійки за долар. Після цього національна валюта міцнішала до рівня близько 26 гривень за долар.