Теніс: дві українки зіграють у другому колі в Бірмінгемі

Дві провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко зіграють у другому колі турніру в англійському Бірмінгемі.

Перша ракетка України, п’ята тенісистка планети Світоліна 20 червня проведе поєдинок із 41-ю ракеткою світу француженкою Алізе Корне, яка в першому колі здолала опір росіянки Катерини Макарової. Сама Світоліна 19 червня виявилася сильнішою за хорватку Донну Векіч.

Леся Цуренко свій матч із шостою сіяною в Бірмінгемі росіянкою Дарією Касаткіною проведе 21 червня. У першому колі Цуренко переграла з результатом 7:6, 7:5 британку Гізер Вотсон, а Касаткіна у важкому матчі здолала опір чешки Кристини Пліскової – 3:6, 7:5, 6:4.

Змагання в Бірмінгемі відбуваються на траві, тенісистки проводять таким чином підготовку до неофіційного чемпіонату світу на цьому покритті – Вімблдонського турніру. Цей турнір розпочнеться на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету 2 липня і триватиме до 15 липня.