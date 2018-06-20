Парламент Македонії ратифікував угоду з Грецією про зміну назви країни

Македонські законодавці 20 червня ратифікували угоду з Грецією щодо зміни назви колишньої югославської республіки. Депутати погодилися з перейменуванням країни на Північну Македонію.

Тепер у вересні відбудеться загальнонаціональний референдум, після чого грецькі законодавці також мають ратифікувати домовленості.

Основна македонська опозиційна партія ВМРО-DPMNE бойкотувала засідання.

Цього тижня під час протестів проти зміни назви в столиці країни Скоп’є постраждали поліцейські та демонстранти, десятки людей були затримані. За даними силовиків, біля будівлі парламенту деякі демонстранти використовували вибухові пристрої та знесли захисний паркан, намагаючись потрапити до парламенту. Протести виникли 17 червня, коли міністри закордонних справ Македонії та Греції підписали угоду.

Підписання сталося на озері Преспа біля кордону, що розділяє балканських сусідів. Згідно з угодою, спрямованою на припинення 27-річного спору між Скоп’є та Афінами, Македонія буде називатися Республіка Північна Македонія.

Представники уряду Македонії заявили, що з укладеною угодою вони сподіваються забезпечити початок переговорів про вступ до ЄС на саміті ЄС наприкінці червня та запрошення приєднатися до НАТО до середини липня.

Суперечка між Скоп’є та Афінами бере початок з 1991 року, коли Македонія мирно відійшла від Югославії, оголосивши свою незалежність під назвою Республіка Македонія.

Греція висловила заперечення проти назви Македонія, побоюючись територіальних претензій до її однойменного регіону.

Через заперечення Греції Македонія була прийнята до ООН з попередньою назвою – колишня Югославська Республіка Македонія.

Греція, член ЄС та НАТО, посилається на суперечку, щоб застосувати вето на пропозицію Македонії приєднатися до обох організацій.