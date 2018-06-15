Грецькі депутати протестують проти угоди з Македонією щодо назви

Провідна опозиційна партія Греції заявляє про намір голосувати проти ратифікації укладеної урядом Ципраса угоди, яка розв’язує багаторічну суперечку Афін із країною-сусідом Македонією.

«Я змушений, це мій обов’язок – вичерпати всі можливості, передбачені конституцією, щоб уникнути цього розвитку», – заявив 15 червня Кіріакос Мітсотакіс, лідер головної опозиційної партії Греції «Нова демократія».

Греція довгий час заперечувала проти назви «Македонія», вказуючи на побоювання територіальних претензій щодо свого однойменного північного регіону.

Через заперечення Греції Македонія була прийнята до ООН із повною назвою «Колишня югославська республіка Македонія». Член ЄС та НАТО Греція також через назву блокує вступ сусіда до обох організацій.

13 червня президент Македонії Джорґе Іванов також заперечив проти угоди, заявивши, що не підпише її, оскільки домовленість, на його думку, порушує конституцію країни. Того ж дня близько тисячі протестувальників зібралися біля парламенту, де називали прем’єра Зорана Заєва «зрадником» і закликали до його відставки.

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас 12 червня погодився з македонським колегою Зораном Заєвим перейменувати сусіда Греції на «Північну Македонію».

Скопьє і Афіни перед тим активізували переговори з ООН щодо посередництва у вирішенні свого 27-річного спору про назву, який триває від часу, коли в 1991 році Македонія вийшла зі складу Югославії, заявивши про свою незалежність під назвою Республіка Македонія.

Угода все ще потребує ратифікації як національними парламентами, так і за підсумками референдуму в Македонії.