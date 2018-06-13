Президент Македонії відмовляється підписувати договір про зміну назви країни

Президент Македонії Джорґе Іванов заявляє, що не підписуватиме договір із Грецією про зміну назви його країни, бо, на його думку, це порушує конституцію.

Іванов заявив, що його позиція є остаточною. Президент додав, що не піддасться ніякому тиску, шантажу чи погрозам. «Я не буду підтримувати або підписувати таку руйнівну угоду», – заявив Іванов 13 червня.

Президент Македонії наголосив, що назва держави не є предметом торгу в питанні вступу Македонії до НАТО і ЄС.

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12 червня прем’єри Македонії і Греції заявили, що досягли компромісу в 27-річній суперечці про назву колишньої югославської республіки. Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв сказав, що Афіни і Скоп'є погодилися з назвою Північна Македонія (Северна Македонија македонською мовою).

Як очікують, угоду підпишуть наприкінці тижня міністри закордонних справ країн, потім її має ратифікувати парламент Македонії. У разі ухвалення документ має підписати президент Іванов.

Якщо він цього не зробить, угоду повернуть до парламенту на друге голосування, і при позитивному результаті президент зобов’язаний поставити свій підпис.

Крім того, документ винесуть на референдум у Македонії восени цього року.

Суперечка про назву Македонії – держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, – триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції, що теж має назву Македонія.

Греція також застерігає Скоп’є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що охоплює, крім колишньої югославської республіки, також північ сучасної Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.