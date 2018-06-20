В Афганістані таліби вбили понад 30 військових

На заході Афганістану бойовики руху «Талібан» у результаті кількох нападів убили понад 30 афганських військовослужбовців. Повідомлення про напади в провінції Баґдіс підтвердив її губернатор і самі таліби.

Це перший великий напад після завершення перемир'я, яке афганська влада уклали з талібами з 12 до 19 червня у зв'язку зі святкуванням завершення місяця Рамадан. Афганська влада в односторонньому порядку продовжили перемир'я, проте таліби відмовилися його дотримуватися.

Представник влади повідомив агентству France-Presse, що «Талібан» використовував перемир’я для збору інформації про місця дислокації урядових військ.