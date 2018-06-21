Патріарх Філарет очолить поминальну літургію за Іваном Драчем

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолить поминальну літургію за українським поетом, кіносценаристом, драматургом, публіцистом, державним і громадським діячем, Героєм України Іваном Драчем. Про це повідомляє міністерство культури України

Прощання розпочнеться 21 червня о 10:00 у Володимирському соборі в Києві, початок літургії – о 10:30.

Опівдні жалобна процесія відбуде на кладовище села Теліжинці в Київській області.

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Іван Драч помер 19 червня в лікарні «Феофанія» після тривалої хвороби. Йому був 81 рік.