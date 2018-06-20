Радіо Свобода Daily: «Гоголь у поезії» – українці про Івана Драча

Помер Іван Драч

У Києві у 81-річному віці помер український поет Іван Драч. Він був перекладачем, кіносценаристом, драматургом, державним і громадським діячем. Драч – перший голова Народного руху України (1989), Герой України (2006).

Драча називали Гоголем у поезії. Поет та видавець Іван Малкович в інтерв’ю Радіо Свобода відгукувався про свого колегу як про митця, що повернув інтерес читачів до українського.

«Молодим людям, які знали вже посивілого поета, дуже важко усвідомити й збагнути значення Івана Драча для нас, тих, хто стежив за його творчістю десятиріччями. При цьому ми – це ті, хто знав Драча у зрілості. А є ще й ровесники Драча – ті, хто був поруч з ним у його дивовижній юності. Які усвідомлювали, який це був вибух – Драч. Як це назавжди змінило українську поезію, українську культуру, саме усвідомлення українського», - пише політичний оглядач Віталій Портников.

Більше спогадів про видатного митця тут і тут.

Переговори омбудсманів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російська сторона наполягає спершу на відвіданні російських ув’язнених в Україні, і лише потім обіцяють дозволити їй зустрітися із Олегом Сенцовим. За підсумками зустрічі Денісової з російською колегою Тетяною Москальковою відомо про погодження списку з 34 громадян, які перебувають під вартою на території двох країн, яких вони мають намір відвідати до початку серпня поточного року. «Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова не ухвалює рішення, а лише артикулює те, що їй доручили донести», – написала Денісова у Facebook.

Засуджені у «справі 26 лютого» – хто вони?

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам «справи 26 лютого». Алі Асанова та Мустафу Дегерменджі засудили до 4 років і 6 місяців умовно, Арсена Юнусова та Ескендера Кантемірова ‒ до 4 років умовно, Ескендера Емірвалієва ‒ до 3 років і 6 місяців умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному. Крим.Реалії згадують, хто вони ‒ фігуранти «справи 26 лютого» – та розповідають про їхню участь у цій справі.

«Ігри нескорених»: конфлікт при відборі

У Києві представили національну збірну України, яка візьме участь у міжнародних змаганнях «Ігри нескорених-2018» (Invictus Games) в Австралії восени цього року. У Національних іграх нескорених, де визначали кандидатів до збірної команди, змагались близько двохсот ветеранів бойових дій на сході, але до основного складу збірної України потрапили 15 осіб. Серед тих, хто на відбірних змаганнях набрав високі бали, продемонстрував волю до перемоги, але до «команди нескорених» не потрапив, виникли сумніви у прозорості та чесності відбору учасників від України. Деталі конфлікту за посиланням.

І дві міжнародні новини далі.

Комерційний суд Лондона дозволив заморозити активи російського «Газпрому» на території Великої Британії за клопотанням НАК «Нафтогаз України».

Сенат Конгресу США ухвалив оборонний бюджет на 2019 рік. У законопроекті пропонується 200 мільйонів доларів на допомогу Україні.

«Війна поруч» на вулицях Києва

І про війну, яка поруч. На центральних вулицях Києва з’явились скульптури-силуети, які нагадають перехожим: війна поруч, і за мирне небо над ними заплачено високу ціну. Наш фотокореспондент знайшов скульптури і об’єднав їх у фотогалерею.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Війна» на вулицях Києва в 11 фото

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