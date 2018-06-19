Крим: засуджені у «справі 26 лютого» – хто вони?

Артем Лаптієв

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя у вівторок, 19 червня, виніс вирок фігурантам «справи 26 лютого». Алі Асанова та Мустафу Дегерменджи засудили до 4 років і 6 місяців умовно, Арсена Юнусова та Ескендера Кантемірова ‒ до 4 років умовно, Ескендера Емірвалієва ‒ до 3 років і 6 місяців умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному. Крим.Реалії згадують, хто вони ‒ фігуранти «справи 26 лютого» – та розповідають про їхню участь у цій справі.

26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. У січні 2015 року кримське управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу, вже за російським законодавством, про масові заворушення на цьому мітингу. Серед обвинувачених опинилися прихильники територіальної цілісності України: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантеміров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов та Ескендер Небієв.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві, виділивши в окремий процес головного підозрюваного ‒ Ахтема Чийгоза. 11 вересня 2017 року російський суд засудив його до восьми років колонії суворого режиму. Пізніше, 25 жовтня 2017 року, російська влада звільнила Чийгоза, передавши його Туреччині, звідки він прибув до Києва.

З ініціативи адвоката Джеміля Темішева активіст Талят Юнусов і оператор телеканалу ATR Ескендер Небієв пішли на угоду зі слідством і визнали провину з умовою, що їхні свідчення не будуть доказом у справах інших фігурантів «справи 26 лютого». У грудні 2015 року Талята Юнусова засудили до 3,5 років умовно, а Ескендера Небієва до двох років умовного терміну.

19 червня 2018 року, більш ніж через три роки з моменту перших затримань, підконтрольний Кремлю Центральний райсуд Сімферополя оголосив вирок іншим фігурантам справи.

Мустафа Дегерменджі

Мустафа народився 22 травня 1989 року в місті Судаку. Живе в селі Грушівка разом із сім’єю. Навчався в Судацькому міському ліцеї, потім вступив до Національної академії природоохоронного й курортного будівництва, отримав спеціальність – менеджер готельно-туристичного бізнесу. До арешту працював торговим представником.

Як розповідає сестра Мустафи Мавіле Дегерменджі, 7 травня 2015 року дорогою на роботу його в грубій формі затримали силовики: автозак перекрив дорогу, з нього вибігли люди в масках і з автоматами, вдарили його в огруддя та по колінах, заламали руки, вдягнули наручники й відвезли до управління російського Слідчого комітету. Мустафа пробув в ІТТ два тижні, а потім його відвезли до сімферопольського СІЗО, де він відсидів майже два роки. У квітні 2017 року його відпустили під домашній арешт.

Сам фігурант «справи 26 лютого» Мустафа Дегерменджі назвав сфабрикованим звинувачення в цій справі й наголосив, що прокурор просив неадекватного покарання для нього.

Всі свідчення поліції ‒ як під «копірку»: слово в слово, ті ж формулювання, навіть коми ідентичні

«На чому тоді будується звинувачення, незрозуміло. Всі свідчення поліції ‒ як під «копірку»: слово в слово, ті ж формулювання, навіть коми ідентичні. Це дає мені право говорити про фабрикацію справи. Тут нікого не судять, окрім кримських татар. Невже інша сторона нічого не робила? Я хочу, щоб суд пам’ятав: днями у мене буде вже три роки реального терміну: два в СІЗО і рік домашнього арешту. Чому ніхто не бере це до уваги?» ‒ сказав він 4 травня під час дебатів на засіданні підконтрольного Росії Центрального райсуду Сімферополя.

Алі Асанов

Алі народився в Узбекистані. 1988 року разом зі своїми батьками, чотирма братами та сестрою переїхав до села Урожайне Совєтського району Криму. Після закінчення школи допомагав своєму батькові Ахметові Асанову вирощувати сільгосппродукцію для продажу.

2008 року Алі познайомився з жителькою селища Совєтське Ельнарою. Через півроку вони зіграли весілля. Асанов є батьком чотирьох дітей.

Алі Асанова заарештували 15 квітня 2015 року: російські силовики прийшли пізно вночі, коли він працював у хліві. Батько Асанова повідомив Ельнарі про затримання через кілька хвилин після того, як силовики забрали Алі. Тоді вона була на сьомому місяці вагітності й чекала четверту дитину. Малюк народився в червні, коли його батько перебував у СІЗО. Його назвали Мустафою ‒ Ельнара каже, що це ім’я вони обрали разом із чоловіком до арешту. З 6 квітня 2017 року Алі Асанов перебував під домашнім арештом.

Адвокат фігуранта «справи 26 лютого» Олександр Кателін розповідав, що його підзахисному ставили завдання вдарити учасника проросійського мітингу на прізвище Івкін, який у справі був потерпілим. В обвинувальному висновку мовиться, що Асанов своїм ударом заподіяв Івкіну «фізичний біль». Але адвокат Кателін стверджує, що насправді ніякого удару не було.

Ескендер Кантеміров

Ескендер ‒ підприємець, який народився у Криму, батько трьох дітей. Затримання Кантемірова відбувалося 6 лютого 2015 року в селі Піонерське, де він і проживає. У російському Слідчому комітеті Кантемірову оголосили про підозру. Наступного дня в нього проводився обшук, і впродовж трьох днів чоловікові висунули звинувачення та забрали на два місяці в СІЗО. Після закінчення цих двох місяців його адвокатові Айдеру Азаматову вдалося знайти поручителя, який взяв його на поруки, аж до самого вироку.

Азаматов каже, що Кантеміров частково визнав свою провину. Він дійсно заподіяв фізичний біль одному з учасників мітингу 26 лютого 2014 року. За його словами, у слідства є відео, на якому зображений цей момент, і «заперечувати щось безглуздо». Пізніше Кантеміров повідомив, що не брав участі в масових заворушеннях, а прийшов на мирний мітинг.

Ескендер Емірвалієв

Ескендер ‒ простий сільський житель із Грушівки. У момент проведення мітингу був знайомий тільки зі своїм сусідом із селища ‒ Мустафою Дегерменджі.

17 лютого 2015 року російські силовики забрали Емірвалієва в управління Слідчого комітету в Сімферополі, звідти ‒ вже до ІТТ, потім ‒ до СІЗО, де він перебував два місяці ‒ до 17 квітня, потім відпустили на підписку про невиїзд.

На суді він розповів, що прийшов на мирний мітинг із власної волі, дізнавшись про нього зі ЗМІ. Він уточнив, що ніяких інструкцій ні від кого не отримував, але опинився на відео, що фігурує в цій гучній справі.

Арсен Юнусов

Арсен ‒ підприємець із Мар’їного Сімферопольського району Криму. Батько малолітньої дитини.

Як розповідає адвокат Айдер Азаматов, російські силовики не затримували Юнусова: коли він дізнався, що порушена кримінальна справа, то сам прийшов до Слідчого комітету зі своїм захисником. Там він сказав, що брав участь у мітингу «26 лютого» й дійсно заподіяв фізичний біль одному з учасників. З огляду на ці обставини слідство вирішило не обирати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його адвокат знайшов поручителя, і він до сьогодні перебував на поруках у цієї людини.