«Ігри нескорених»: конфлікт при відборі

У Києві представили національну збірну України, яка візьме участь у міжнародних змаганнях «Ігри нескорених-2018» (Invictus Games) в Австралії восени цього року.

У Національних іграх нескорених, де визначали кандидатів до збірної команди, змагались близько двохсот ветеранів бойових дій на сході, але до основного складу збірної України потрапили 15 осіб.

Серед тих, хто на відбіркових змаганнях набрав високі бали, продемонстрував волю до перемоги, але до «команди нескорених» не потрапив, виникли сумніви у прозорості та чесності відбору учасників від України.

Склад «команди нескорених» від України обирала комісія, до складу якої увійшли представники уряду, тренери, ветерани АТО, повідомили у міністерстві оборони України. Право представляти Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games вибороли представники Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки України. а також прикордонник та представник Добровольчого українського корпусу (Правий сектор).

Згідно вимог змагань Invictus Games, до участі у змаганнях допускають осіб, які отримали травми, поранення або захворювання під час або унаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій або миротворчих операцій (у випадку з Україною – це колишня Антитерористична операція).

Ми взяли до уваги оцінки, які кандидат отримав від тренерів та лікарів і щодо його фізичного та психологічного стану, щодо його спортивного потенціалу

«Комісія враховувала спортивний результат, який кандидат показав на Національних іграх нескорених-2018, ми взяли до уваги оцінки, які кандидат отримав від тренерів та лікарів і щодо його фізичного та психологічного стану, щодо його спортивного потенціалу та можливості витримувати фізичні навантаження під час підготовки до змагань і під час самих змагань в Австралії», – повідомив головний секретар Національних ігор нескорених-2018 Павло Ламанов.

Враховуючи велику кількість учасників відбору, члени комісії враховували психологічну стійкість кандидата до збірної, його здатність працювати у команді, дисципліновано виконувати завдання і вказівки тренерів і ступінь соціальної адаптованості, зазначив фахівець.

«Тренери і комісія обирали для себе «зручних» спортсменів» – Терехов

У чесності проведення відбору сумнівається учасник Національних ігор нескорених-2018, ветеран бойових дій з Національної гвардії України Єгор Терехов, який минулого року був у резерві збірної України на Invictus Games у Канаді. Цього року Терехов до складу збірної не потрапив, попри високі спортивні результати, продемонстровані під час відбору. За його словами, кожен з учасників «Ігор нескорених» є людиною-переможцем, хоча не кожен потрапляє до збірної команди.

У Терехова виникли сумніви наскільки об’єктивно члени комісії обирали до збірної України кандидатів: проаналізувавши спортивні результати кандидатів, Терехов дійшов висновку, що комісія обирала учасників збірної непрозоро, враховуючи особисті інтереси або знайомства членів комісії. Минулого року ветеран потрапив до резерву української збірної.

Я досі не почув від офіційних представників Національних ігор нескорених, чому хлопці з високими спортивними результатами не потрапили до складу збірної

«Я досі не почув від офіційних представників Національних ігор нескорених, чому хлопці з високими спортивними результатами не потрапили до складу збірної. Мені здається, що тренери – а дехто з тренерів побачив свого нинішнього «підшефного» лише у фіналі «Ігор нескорених» – обирали для себе «зручних» спортсменів, так само до вибору поставились і у журі. Виглядає так, що до складу збірної України потрапили, сказати б, зручні для керівників люди, які не показали аж такий високий спортивний результат, який дозволяє нашій збірній розраховувати на перемоги на міжнародних змаганнях», – розповідає Терехов в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Несправедливе ставлення до ветеранів війни, які мають загострене відчуття справедливості, є ознако або непрофесійності з боку оргкомітету, або «свідоме ігнорування інтересів самих ветеранів», зауважує боєць. На його думку, така ситуація може призвести до того, що у середовищі ветеранів АТО зменшиться кількість тих, хто схоче брати участь у відборах до збірної команди України для участі в Invictus Games.

«З точки зору відбору, критерії були прозорі і зрозумілі» – Горбач

Фахівці та члени комітету наголошують: обрати з більш як 70 учасників відбору, котрі показали високі спортивні результати, п’ятнадцятьох осіб у збірну України, вкрай складно. Тому при відборі покладаються на думки та оцінки тренерів і лікарів. Координатор проекту «Ігри нескорених в Україні» Оксана Горбач у розмові з Радіо Свобода визнала наявність складнощів під час відбору та після оголошення його результатів. За її словами, багато кандидатів очікували, що до збірної потраплять усі золоті медалісти цьогорічних Національних ігор нескорених – при тому, що «золото» на національних змаганнях здобули близько тридцяти осіб, а місць у збірній команді – 15 (Україна цього року не сформувала резервного складу збірної).

Ми перевірили кожного: чи людина справді воювала в АТО і там отримала поранення, чи її ушкодження дозволяють їй змагатись, чи вона психологічно стійка

«Мені зрозумілі емоції золотих медалістів, які не потрапили до збірної. З точки зору відбору, критерії були прозорі та зрозумілі, вони виписані у правилах Invictus Games і ми їх дотримуємось. Ми перевірили кожного: чи людина справді воювала в АТО і там отримала поранення, чи її ушкодження дозволяють їй змагатись, чи вона психологічно стійка, тощо. Доводилось іноді звертатись до військових частин та добробатів, щоб отримати додаткову інформацію про нашого кандидата», – зазначила Горбач.

Найбільше питань виникли при відборі за спортивними показниками, тому тренери оцінювали не лише результати, а спортивний потенціал людини, ї здатність нарощувати результативність та працювати у команді. «Ми формуємо команду, а не індивідуалів-спортсменів з хорошими спортивними результатами», – пояснює Горбач.

Психотерапевт Володимир Погорілий, коментуючи для Радіо Свобода питання про роль тренерів при відборі, зазначає: тренер як експерт може краще оцінити перспективи кожного спортсмена. Адже спортсмен може зробити якийсь конкретний ривок у спорті, а потім буде спад, гірші результати. «До того ж, існує і суто суб’єктивний чинник, такий як особиста прив’язаність та стосунки між тренером і спортсменом, від них нікуди подітись», – каже Погорілий.

Він також наголошує на важливості психологічної сумісності між тренером і спортсменом і між спортсменами-членами команди.

За інформацією, яку надали Радіо Свобода в оргкомітеті з підготовки збірної України, у найближчі дні члени оргкомітету та журі зустрінуться з медалістами Національних ігор нескорених, щоб обговорити ситуацію, що склалась, і порозумітись.