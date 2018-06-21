Суд у справі про забудову одеського Літнього театру оголосив перерву

Київський окружний адміністративний суд оголосив перерву у розгляді справи щодо забудови одеського Літнього театру через непідготовленість представника відповідача – Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Суд розглядає справу, де прокуратура виступає в інтересах Міністерства культури України проти ДАБІ України. Третьою особою у справі є представник забудовника, спільного підприємства «Солінг».

У позивних вимогах прокуратура наполягає, що інспекція надала незаконний дозвіл на забудову території і вимагає його скасувати.

Прокуратура також наголошує, що Міністерство культури не давало історико-містобудівне обґрунтування, тому ДАБІ не могла надати дозвіл на забудову.

«Гранична висота забудов у центральній частині міста, відповідно до історико-архітектурного плану міста, становить 18.6 метрів, а забудовник вказав у документації висоту 27 метрів. Тому ДАБІ не могли надати дозвіл. Компанія надала відповідний пакет документів, це не означає, що має бути автоматично виданий дозвіл», – сказав під час засідання Сергій Мнацаканян, представник Міністерства культури.

Натомість представник ДАБІ сказав, що дозвіл на забудову інспекція надала в межах законодавства, однак не зміг підтвердити, чи перевіряли у ДАБІ пакет документів, хто це робив та хто виносив рішення надати дозвіл компанії «Солінг».

У грудні 2017 року Міністерство культури включило територію одеського Літнього театру в межі Міського саду Одеси.

У 2016 році депутати Одеської міської ради проголосували за відведення на користь спільного підприємства ділянки майже 0,4 гектара на території Літнього саду «для експлуатації та обслуговування торговельно-розважального центру».

У листопаді 2017 року в Міському саду Одеси відбулися сутички поліції з активістами, які прийшли на акцію проти забудови частини території саду. Учасники акції вимагали повернення громаді Літнього театру, який є невід’ємною частиною Міського саду, і колись був популярним майданчиком для проведення культурних заходів, а останні роки перебуває в занедбаному стані.