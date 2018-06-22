Заступник держсекретаря США зустрінеться з Гройсманом наприкінці червня

Заступник держсекретаря США Джон Салліван зустрінеться з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом наприкінці червня в Данії.

«Він (Салліван – ред.) очолить делегацію на конференції з питань українських реформ, щоб підтвердити підтримку США суверенітету, незалежності і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, а також щоб підтвердити нашу переконаність в тому, що успіх України залежить від реалізації серйозних структурних реформ», – повідомила речниця департаменту Гезер Науерт.

Вона додала, що в кулуарах конференції Салліван зустрінеться з Гройсманом і міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном для обговорення двосторонніх і регіональних питань, зокрема питань енергетичної безпеки.

27 червня у Копенгагені (Данія) відбудеться міжнародна Конференція з питань реформ в Україні. Очікується, що у заході візьмуть участь близько п’ятнадцяти міністрів закордонних справ різних країн.

У квітні Джон Салліван зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. За повідомленням Держдепартаменту США, тоді Салліван закликав владу України подвоїти зусилля з впровадження реформ.