На Закарпатті почалися консультації щодо закону про освіту – Клімкін

У Закарпатській області у Берегово стартували українсько-угорські консультації щодо імплементації закону про освіту.

«Починаємо українсько-угорські консультації 4 міністрів щодо реалізації нашого закону «Про освіту». Кожен український громадянин угорського походження має почуватися як удома в будь-якому куточку України», – написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter.

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Восени 2017 року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном, зокрема, в Угорщині.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

14 лютого цього року уряд схвалив законопроект, який має внести зміни до перехідних положень закону «Про освіту» й продовжити перехідний період для імплементації мовної статті на 3 роки – до 2023-го.

Продовження перехідного періоду пропонувала Венеціанська комісія.