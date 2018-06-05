Закон про освіту: МОН й угорська громада почали «конструктивні переговори»

Міністерство освіти і науки України заявляє про початок «конструктивних переговорів» з угорською громадою щодо імплементації мовної статті закону «Про освіту».

Як повідомляє МОН, під час зустрічі міністра Лілії Гриневич з представниками угорської громади 5 червня основний акцент робився на уточненні позицій щодо плану імплементації статті 7 закону «Про освіту», вдосконалення методик для вивчення української мови, розробці нових стандартів і підручників, що мають зробити у межах перехідного періоду до повноцінної імплементації мовної статті.

«Я дуже рада, що сьогодні ми змогли таки зібратися і конструктивно поговорити про всі необхідні для наших дітей рішення. Це демонструє, що ми все ж здатні продуктивно співпрацювати і доходити до спільних рішень, які необхідні для забезпечення прав наших дітей і розвитку усієї нашої держави і національних громад зокрема», – сказала Лілія Гриневич.

Читайте також: Сійярто заперечив, що Угорщина конфліктує з Україною «на замовлення» Кремля

«Зараз уряд подав до Верховної Ради проект закону 8046, що передбачає видовження перехідного періоду до 2023 року. Ми погоджуємося, що ця пролонгація є правильною з педагогічної точки зору, але для нас також важливо, що саме відбуватиметься у цей перехідний період та наскільки якісно він буде організований», – заявив народний депутат Василь Брензович, що є представником угорської громади у Верховній Раді України.

Сторони також домовилися, що представники угорської громади увійдуть до робочих груп, які займаються розробкою державних стандартів і типових освітніх програм.

14 лютого уряд схвалив законопроект, який має внести зміни до перехідних положень закону «Про освіту» й продовжити перехідний період для імплементації мовної статті на 3 роки – до 2023-го.

Продовження перехідного періоду пропонувала Венеціанська комісія.

Восени минулого року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».