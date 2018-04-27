Сійярто заперечив, що Угорщина конфліктує з Україною «на замовлення» Кремля

Голова угорського МЗС Петер Сійярто заперечив, що Угорщина могла би проводити свою політику щодо України «на замовлення росіян».

«Ми з обуренням найрішучіше відкидаємо кампанію брехні, котру запустили українські політики, згідно з якою на політику Угорщини стосовно України може бути якийсь російський вплив», – заявиву Брюсселі міністр Сійярто.

Він додав, що угорський уряд у своїх діях керується наміром домогтися того, щоб Київ якнайшвидше відмовився від законів, які «дискримінують права 150 тисяч закарпатських угорців».

Сійярто зауважив, що Угорщина очікує більшого вияву солідарності з боку НАТО. Він вважає, що альянс практично «робить українцям поблажку» через їхню геополітичну позицію.

Міністр наголосив, що проведення самітів Україна-НАТО залежить не від угорців, а «виключно від українців».

Читайте також: Atlantic Council: Угорщина – несвідома зброя Кремля проти України?

Через те, що Угорщина вже втретє заблокувала організацію такої зустрічі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 26 квітня назвав важливим, щоб Угорщина та Україна якнайшвидше дійшли згоди у суперечливих питаннях. Він додав, що на рівні послів можна провести консультації між Альянсом та Україною, проте всередині НАТО існує велика підтримка і щодо проведення самітів на рівні міністрів закордонних справ, зазначив Столтенберґ.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини (в Україні угорці живуть компактно переважно у Берегівському районі Закарпаття – ред.) у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Через це Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО.

Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.