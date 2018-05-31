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31 Травень 2018, Київ 16:07
Політика

США допомагають припинити тертя між Угорщиною та Україною до саміту НАТО у липні

Петер Сійярто (л) і Майк Помпео (п) перед зустріччю в Держдепартаменті США, Вашингтон, 30 травня 2018 року

Низка зустрічей та заяви офіційних джерел Вашингтона, Будапешта та Києва засвідчують, що Сполучені Штати активно намагаються покласти край протистоянню між Угорщиною та Україною, яке виникло через розбіжності у поглядах на права українських угорців.

Держсекретар (Майк Помпео) також наголосив на нагальній потребі допомогти Україні з огляду на російську агресію, включно з важливістю сприяння і підтримки взаємодії України з НАТО…
Державний департамент США

Ключовою фразою у повідомленнях є твердження, що сторони хочуть знайти розв’язання проблем до проведення саміту НАТО в Брюсселі 11‒12 липня.

На 5 червня заплановані угорсько-українські консультації, про які український міністр закордонних справ Павло Клімкін домовлявся з угорським колегою Петером Сійярто у Нью-Йорку під час зустрічей в ООН цього тижня.

Державний департамент США повідомив, що питання України були серед тем переговорів у Вашингтоні державного секретаря Майка Помпео з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто у середу.

«Держсекретар також наголосив на нагальній потребі допомогти Україні з огляду на російську агресію, включно з важливістю сприяння і підтримки взаємодії України з НАТО і потребі протидіяти негативному російському впливу у центральній Європі», ‒ сказано в офіційному звіті про зустріч від імені речниці Держдепартаменту Гедер Науерт 30 травня.

Тижнем раніше угорське Міністерство закордонних справ повідомило, що тема протистояння Будапешта з Києвом також була провідною у розмовах Весса Мітчелла, помічника американського державного секретаря, який відвідував Угорщину 23 травня.

Посольство США в Будапешті повідомило, що Мітчелл, серед іншого, говорив з міністром закордонних справ Угорщини Сійярто та міністром оборони Бенко про «важливість об’єднаної підтримки НАТО для України як жертви російської агресії».

Угорська сторона повідомила про ці ж переговори з іншим наголосом, не згадавши про агресію Росії і заявивши, що «Угорщина вдячна США за допомогу у вирішенні українського конфлікту».

Невдоволення Будапешта

Угорщина упродовж кількох місяців використовувала свої права члена НАТО і ЄС для блокування співпраці України з цими організаціями.

Будапешт невдоволений новими українськими законами, що вимагають збільшення частки навчання українською мовою у державних школах, включно зі школами у районах з компактним проживанням національних меншин.

Угорський уряд також домагався, щоб етнічні угорці в Україні могли отримувати угорські паспорти, хоча українські закони не передбачають іншого громадянства для громадян України.

Угорщина раніше відмовлялася від переговорів з Україною, виставивши ультиматум, щоб Київ скасував положення нового закону про освіту, який збільшує частку навчання українською мовою у державних школах.

У західній частині України, в Закарпатській області поблизу кордону з Угорщиною, живуть до 150 тисяч етнічних угорців.

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