США допомагають припинити тертя між Угорщиною та Україною до саміту НАТО у липні

Низка зустрічей та заяви офіційних джерел Вашингтона, Будапешта та Києва засвідчують, що Сполучені Штати активно намагаються покласти край протистоянню між Угорщиною та Україною, яке виникло через розбіжності у поглядах на права українських угорців.

Держсекретар (Майк Помпео) також наголосив на нагальній потребі допомогти Україні з огляду на російську агресію, включно з важливістю сприяння і підтримки взаємодії України з НАТО…

​Ключовою фразою у повідомленнях є твердження, що сторони хочуть знайти розв’язання проблем до проведення саміту НАТО в Брюсселі 11‒12 липня.

На 5 червня заплановані угорсько-українські консультації, про які український міністр закордонних справ Павло Клімкін домовлявся з угорським колегою Петером Сійярто у Нью-Йорку під час зустрічей в ООН цього тижня.

Державний департамент США повідомив, що питання України були серед тем переговорів у Вашингтоні державного секретаря Майка Помпео з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто у середу.

«Держсекретар також наголосив на нагальній потребі допомогти Україні з огляду на російську агресію, включно з важливістю сприяння і підтримки взаємодії України з НАТО і потребі протидіяти негативному російському впливу у центральній Європі», ‒ сказано в офіційному звіті про зустріч від імені речниці Держдепартаменту Гедер Науерт 30 травня.

Тижнем раніше угорське Міністерство закордонних справ повідомило, що тема протистояння Будапешта з Києвом також була провідною у розмовах Весса Мітчелла, помічника американського державного секретаря, який відвідував Угорщину 23 травня.

Посольство США в Будапешті повідомило, що Мітчелл, серед іншого, говорив з міністром закордонних справ Угорщини Сійярто та міністром оборони Бенко про «важливість об’єднаної підтримки НАТО для України як жертви російської агресії».

Угорська сторона повідомила про ці ж переговори з іншим наголосом, не згадавши про агресію Росії і заявивши, що «Угорщина вдячна США за допомогу у вирішенні українського конфлікту».

Невдоволення Будапешта

Угорщина упродовж кількох місяців використовувала свої права члена НАТО і ЄС для блокування співпраці України з цими організаціями.

Будапешт невдоволений новими українськими законами, що вимагають збільшення частки навчання українською мовою у державних школах, включно зі школами у районах з компактним проживанням національних меншин.

Угорський уряд також домагався, щоб етнічні угорці в Україні могли отримувати угорські паспорти, хоча українські закони не передбачають іншого громадянства для громадян України.

Угорщина раніше відмовлялася від переговорів з Україною, виставивши ультиматум, щоб Київ скасував положення нового закону про освіту, який збільшує частку навчання українською мовою у державних школах.

У західній частині України, в Закарпатській області поблизу кордону з Угорщиною, живуть до 150 тисяч етнічних угорців.