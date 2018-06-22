Дніпро: поліція відмовила журналісту у відкритті провадження через його недопуск до мерії

Поліція відмовила журналісту Сергію Чернявському у відкритті провадження через його недопуск до будівлі мерії за посвідченням Національної спілки журналістів України. Про це Радіо Свобода повідомив 22 червня сам Сергій Чернявський.

За його даними, у Шевченківському райвідділі поліції, куди патрульні передали матеріали з місця подій, йому повідомили про відмову. Як розповів Сергій Чернявський, з’ясувати причини відмови він намагався на особистому прийомі відповідного співробітника поліції, однак його на місці не було, а його заступник не мав інформації.

«Після цього я написав і зареєстрував в канцелярії райвідділу поліції заяву з проханням повідомити про причини відмови», – сказав Сергій Чернявський.

В обласній поліції Радіо Свобода підтвердили, що матеріал щодо цього інциденту був зареєстрований журналі єдиного обліку, та «в Єдиному реєстрі досудових розслідувань його поки немає».

Водночас у коментарі Радіо Свобода в п’ятницю керівник правових проектів ГО «Інститут масової інформації» Роман Головенко пояснив, що статус журналіста може підтверджуватись документом, виданим ЗМІ або професійною спілкою.

«Практика традиційно йшла тим шляхом, що статус журналіста підтверджувався посвідченням, редакційним або професійного журналістського об’єднання. Це, дійсно, трохи різні документи, але обидва завжди приймались як такі, що формально підтверджують статус журналіста. Нещодавно це було відображено і в законодавстві, а саме – в примітці до статті 345-1 Кримінального кодексу сказано: «Статус журналіста або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів», – зауважив медіаексперт.

За його словами, ці два види документів різняться за статусом, але обидва теоретично видаються особі в зв’язку з її журналістською діяльністю.

«Звісно, і в одного, і в другого виду документів є ризики того, що особа насправді не займається такою діяльністю, як на мене, в обох випадках ризик цілком реальний, але на прохідній державного органу це питання з’ясувати нереально», – вважає експерт.

19 червня у Дніпрі журналіст Сергій Чернявський, член ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, заявив, що охорона не дозволила йому пройти в будівлю мерії за посвідченням Національної спілки журналістів України.

Як розповів Чернявський, інцидент стався, коли він разом з громадськими активістами намагався потрапити на засідання профільної комісії, аби з’ясувати плани мерії щодо реформування шкіл естетичного виховання. За його словами, співробітники КП «Муніципальна варта» мотивували недопуск «вказівкою». Чернявський підозрює, що причиною міг стати його коментар щодо фестивалю блогерів і відповідь мера міста Бориса Філатова на Facebook.

Пізніше в прес-службі мерії Радіо Свобода повідомили, що посвідчення НСЖУ не є журналістським посвідченням і не дає права на допуск на засідання в мерії.

15 червня у коментарі до запису про зустріч мера з блогерами Чернявський, зокрема, написав: «Тим, хто хоче переїхати до Дніпра, беріть і переїжджайте. Одразу без балаканини про бажання. Я так розумію, що гострих питань не ставили. Соціальна журналістика повз». У відповідь Філатов заявив: «Чернявський, паскудо, більше ти не зайдеш до мерії».