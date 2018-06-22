YouTube хоче запровадити помісячну передплату на топ-блогерів

Платформа YouTube запроваджує можливість помісячної передплати на окремі канали, повідомляють розробники на своєму блозі.

Це стане можливо у рамках функції Channel Memberships, яка буде доступна блогерам, у яких 100 тисяч підписників. Для читачів це коштуватиме 4,99 доларів на місяць, і за це вони отримають доступ до закритих трансляцій чи ексклюзивних відео.

Раніше таку можливість тестували на окремих користувачах, мовиться у дописі.

«З моменту запуску в січні комедіант Майк Фалзон більше, ніж втричі збільшив дохід від YouTube. А мандрівники Саймон і Мартіна побудували згуртовану спільноту та оновлювали міні-серії лише для її членів у більш ніж 30 країнах від Фінляндії до Філіппін», – зазначають автори блогу платформи.

Наразі блогери у соцмережах заробляють, зокрема, на рекламі. Як розповів Радіо Свобода керівник SMM-студії Сергій Гутюк, в Україні також є попит на контент у YouTube, якщо він буде практично зорієнтований.За його словами, в середньому Instagram-блогери намагаються вийти на суму заробітку від 1000 до 2000 доларів на місяць.