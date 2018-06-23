«Справа Держінвестпроекту»: двом братам Каськіва повідомили про підозру, одного затримали – НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України 21 червня повідомили підозру двом ймовірним учасникам схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, одного з них затримали. Про це 23 червня заявили в НАБУ.

Згідно з повідомленням, затриманий – восьмий ймовірний учасник схеми розкрадання коштів Держінвестпроекту – є двоюрідним братом колишнього голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Крім того, додають у НАБУ, 21 червня про підозру за аналогічними статтями було повідомлено рідному брату Каськіва: «Оскільки ця особа наразі перебуває поза межами України, про підозру повідомлено у спосіб, передбачений частиною 1 статті 278 Кримінального процесуального кодексу».

Як встановило слідство, мовиться у повідомленні НАБУ, у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 мільйонів гривень для реалізації низки національних проектів, в тому числі таких, як «Якісна вода», що передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, та «Олімпійська надія-2022», за яким мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових Олімпійських ігор в Україні, «проте через заволодіння впродовж 2012-2014 років 259,2 мільйона гривень із виділених 500 мільйонів гривень зазначені проекти так і не були реалізовані».

За версією слідства, призначені для реалізації національних проектів кошти ДП «Державна інвестиційна компанія», що входило до сфери контролю Держінвестпроекту, під виглядом укладення договорів позики перевело на рахунки компаній, підконтрольних службовим особам Держінвестпроекту та ДП «Державна інвестиційна компанія» – після цього бюджетні кошти перенаправили на рахунки афілійованих із ними підприємств-нерезидентів, зареєстрованих на території Республіки Кіпр. У подальшому, вважають слідчі, учасники корупційної схеми розподілили кошти між собою. Слідство називало ТОВ «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт». Сьомим ймовірним учасником схеми у НАБУ називали директора ТОВ «Боржава резорт».

Загалом наразі у «справі Держінвестпроекту» підозрюють 9 людей. Крім двох осіб, яким повідомлено про підозру 21 червня 2018 року, йдеться про:

– екс-заступника голови Держінвестпроекту, який також був радником директора ДП «Державна інвестиційна компанія»;

– колишнього працівника Держінвестпроекту;

– колишніх директора та працівника ДП «Державна інвестиційна компанія»;

– трьох директорів приватних підприємств із ознаками фіктивності.

Досудове розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ розпочали у жовтні 2016 року після передачі відповідних матеріалів з Головного слідчого управління Національної поліції України.