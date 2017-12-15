ГПУ: обвинувальний акт у справі Каськіва скерований до суду

Генеральна прокуратура України закінчила досудове розслідування та 14 грудня скерувала до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва, повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

Речник уточнив, що розслідування проводилось у провадженні за статтями про «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах» та «службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки».

1 листопада генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про екстрадицію Каськіва з Панами до України. Того ж дня суд арештував Каськіва на два місяці з можливістю внесення застави з урахуванням наданих захистом довідок про повне відшкодування останнім завданих державі збитків.

Як повідомила тоді Радіо Свобода речниця генпрокурора Лариса Сарган, Владислав Каськів був звільнений у залі суду. Він вніс 160 тисяч гривень застави.

6 грудня генпрокурор заявив, що екс-керівник Держінвестпроекту може отримати умовний термін, якщо Національне антикорупційне бюро України не оголосить йому підозру за ще однією справою «на загальну суму ймовірних збитків понад 700 мільйонів гривень».

Луценко пояснив, що Каськів повністю компенсував ймовірні збитки, а також має п’ятьох дітей, деякі з яких – неповнолітні.

7 грудня Печерський районний суд Києва повернув Каськіву закордонний паспорт. Суд зобов’язав Каськіва до 19 грудня прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора чи суду суду і повідомляти слідство про зміну свого місця проживання, але не побачив підстав зобов’язати підозрюваного здати на зберігання прокуратурі свій паспорт для виїзду за кордон.

Захист Каськіва пояснив необхідність його виїзду за кордон доглядом за малолітньою дитиною.

Наприкінці березня 2017 року заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомляв про відмову у політичному притулку Владиславові Каськіву з боку панамської влади. Восени минулого року стало відомо про затримання Каськіва в Панамі.

Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010–2014 роках.

Наприкінці березня 2016 року його оголосили в розшук.