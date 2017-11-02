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02 Листопад 2017, Київ 17:45
Новини | Події

За Каськіва внесли заставу, це його особисті кошти – адвокат

Владислав Каськів

За екс-голову Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва 1 листопада внесли заставу в сумі 160 тисяч гривень.

Як повідомив адвокат Віктор Єрмолаєв на своїй сторінці у Facebook, кошти, внесені як застава, є особистими коштами Каськіва.

Також про це в коментарі телеканалу «112.Україна» повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

1 листопада генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про екстрадицію Каськіва з Панами до України. Того ж дня суд арештував Каськіва на два місяці з можливістю внесення застави з урахуванням наданих захистом довідок про повне відшкодування останнім завданих державі збитків.

Як повідомила Радіо Свобода речниця генпрокурора Лариса Сарган, Владислав Каськів звільнений у залі суду і має протягом п’яти днів внести заставу у сумі 160 тисяч гривень.

Наприкінці березня 2017 року заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомляв про відмову у політичному притулку Владиславові Каськову з боку панамської влади. Восени минулого року стало відомо про затримання Каськова в Панамі.

Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010–2014 роках.
Наприкінці березня 2016 року його оголосили в розшук.

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