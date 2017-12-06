Каськів може отримати умовний термін без підозри від НАБУ – Луценко

Колишній керівник Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів може отримати умовний термін, якщо Національне антикорупційне бюро України не оголосить йому підозру за ще однією справою, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Верховній Раді.

«Справа Каськіва, яка була витребувана НАБУ від нас на загальну суму ймовірних збитків понад 700 мільйонів гривень і з того часу далі знаходиться в НАБУ без оголошення підозри. У нас є маленький уламок цієї справи на 7,5 мільйонів гривень. Ми довели її до кінця. Пред'явили підозру. Провели екстрадицію. Доставили пана Каськіва сюди і він має перспективу у найближчий час постати перед судом. На жаль, якщо НАБУ не пред’явить йому додатковий епізод на 700 мільйонів гривень, він має всі можливості отримати умовний термін покарання», – сказав Луценко.

Генеральний прокурор пояснив, що Каськів повністю компенсував ймовірні збитки, а також має п’ятьох дітей, деякі з яких – неповнолітні.

1 листопада генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про екстрадицію Каськіва з Панами до України. Того ж дня суд арештував Каськіва на два місяці з можливістю внесення застави з урахуванням наданих захистом довідок про повне відшкодування останнім завданих державі збитків.

Як повідомила тоді Радіо Свобода речниця генпрокурора Лариса Сарган, Владислав Каськів був звільнений у залі суду. Він вніс 160 тисяч гривень застави.

Наприкінці березня 2017 року заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомляв про відмову у політичному притулку Владиславові Каськіву з боку панамської влади. Восени минулого року стало відомо про затримання Каськіва в Панамі.

Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010–2014 роках.

Наприкінці березня 2016 року його оголосили в розшук.