Радіо Свобода Daily: екстрадований до України Каськів пообіцяв сплатити заставу

Подарунок із Панами

Колишнього голову Агентства з питань залучення інвестицій Владислава Каськіва екстрадували з Панами до України в ніч на 1 листопада. «Це перший випадок екстрадиції екс-високопосадовця в Україну. Але не останній», – написав генпрокурор Юрій Луценко.

Водночас Каськів у Facebook написав: сам вирішив повертатись до України, і звертався з відповідним проханням до Верховного суду Панами. Той погодився, а з України взяв обіцянку не висувати додаткових звинувачень, стверджує Каськів.

Владислава Каськіва оголосили в міжнародний розшук у березні 2016 року за підозрою в заволодінні 7,5 мільйонів гривень у 2012 році. Рішення щодо запобіжного заходу для нього ухвалили швидко – він поїхав додому із зали суду, пообіцявши упродовж п’яти днів сплатити 160 тисяч гривень застави. Прокуратура пояснила таку лояльність суду тим, що Каськів сплатив до держбюджету суму завданих Україні збитків.

Каськів був людиною, яка поєднала корупційні інтереси двох конкуруючих груп: Віктора Ющенка з його командою та Віктора Януковича з його «сім’єю», зазначає політичний експерт Тарас Чорновіл. І лобіював його на цю посаду екс-голова Адміністрації президента часів Януковича Сергій Льовочкін. І всі його зв’язки та договори слідство зможе використати, щоб отримати свідчення у значно масштабніших справах, говорить політичний експерт. Про те, кому варто боятись, що Каськів свідчитиме, читайте за лінком.

Особисте зобо’язання для сина Авакова

Солом’янський районний суд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід синові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександрові та Сергієві Чеботарю, що був заступником міністра внутрішніх справ.

За рішенням суду, Олександр Аваков має носити електронний засіб контролю, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у провадженні, а також здати закордонний паспорт.

Як і син міністра, Сергій Чеботар має здати закордонні паспорти і взяти на себе низку зобов’язань. Але, на відміну від Авакова-молодшого, Чеботареві не призначили носіння браслета електронного спостереження.

Тим часом НАБУ провело обшуки в рамках так званої «справи рюкзаків» у кількох колишніх співробітників МВС, які наразі проходять службу в Нацполіції. Йдеться про осіб, які за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення та логістики структурних підрозділів МВС.

Окуєву поховали

Прес-секретаря добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву поховали в Дніпрі, за мусульманським звичаєм – так, як вона просила в заповіті. Проте ховали таємно, щоб уникнути скупчення людей і можливого повторного теракту. Умисне вбивство російськими спецслужбами або людьми з оточення лідера Чечні Рамзана Кадирова – така версія нині є основною на думку слідства, повідомляють у МВС. Між тим, у проросійських медіа поширюють версію, що, мовляв, Аміна стала жертвою внутрішнього протистояння в чеченській громаді України. І правоохоронці, і ті, хто знали Аміну, цю версію відкидають.

Напад в Нью-Йорку

А ці кадри, зняті на мобільний телефон, показують перші хвилини після того, як громадянин Узбекистану Сайфулло Саїпов, віком 29 років, на орендованій малій вантажівці-пікапі в’їхав на доріжку для перехожих і велосипедистів і рушив нею, збиваючи людей. Потім він врізався у шкільний автобус. Загинули принаймні 8 людей, іще 11 зазнали поранень. Напад у Нью-Йорку свідчить про посилення загрози з Середньої Азії, написали світові ЗМІ. Нападник пов’язував себе з екстремістським угрупованням «Ісламська держава» і радикалізувався за час перебування у США.

Захисники на варті

І на завершення про єдність. До дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) телеканал ZIK приурочив показ документального фільму «Січ», створеного Українською редакцією Радіо Свобода. Розповідь у фільмі веде оборонець Донецького аеропорту, керівник архіву та наукової бібліотеки Національного заповідника «Хортиця» В’ячеслав Зайцев. Після показу телеканалами, документальний фільм «Січ» буде у вільному доступі в мережі інтернет. Наразі ж пропонуємо подивитись трейлер.

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