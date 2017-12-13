Суд дозволив повернути Каськіву закордонний паспорт

Печерський районний суд Києва повернув колишньому керівнику Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президента Віктора Януковича Владиславу Каськіву закордонний паспорт. Про це йдеться в ухвалі суду від 7 грудня, оприлюдненій на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень 12 грудня.

В ухвалі вказано, що прокуратура просила суд продовжити зобов’язання, покладені на Каськіва після звільнення його з-під варти і внесення застави 160 тисяч гривень, але суд вирішив задовольнити це клопотання частково.

Суд зобов’язав Каськіва до 19 грудня прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора чи суду суду і повідомляти слідство про зміну свого місця проживання, але не побачив підстав зобов’язати підозрюваного здати на зберігання прокуратурі свій паспорт для виїзду за кордон.

Захист Каськіва пояснив необхідність його виїзду за кордон доглядом за малолітньою дитиною.

Генпрокуратура зазначила, що строк досудового розслідування завершується 20 грудня.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення. Водночас у прес-службі Генпрокуратури Радіо Свобода не змогли відповісти, чи буде прокуратура оскаржувати рішення.

1 листопада генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про екстрадицію Каськіва з Панами до України. За даними Луценка, Каськіва підозрюють у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 мільйона гривень.

Того ж дня суд арештував Каськіва на два місяці з можливістю внесення застави з урахуванням наданих захистом довідок про повне відшкодування останнім завданих державі збитків.

Як повідомила тоді Радіо Свобода речниця генпрокурора Лариса Сарган, Владислав Каськів був звільнений у залі суду. Він вніс 160 тисяч гривень застави.

6 грудня генпрокурор заявив, що екс-керівник Держінвестпроекту може отримати умовний термін, якщо Національне антикорупційне бюро України не оголосить йому підозру за ще однією справою «на загальну суму ймовірних збитків понад 700 мільйонів гривень».

Генеральний прокурор пояснив, що Каськів повністю компенсував ймовірні збитки, а також має п’ятьох дітей, деякі з яких – неповнолітні.

Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010–2014 роках.

Наприкінці березня 2016 року його оголосили в розшук.