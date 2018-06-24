Біля Кримського на Донбасі бойовики намагалися спровокувати українських бійців – Міноборони

З початку доби 24 червня підтримувані Росією бойовики на Донбасі намагалися спровокувати військових Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь біля Кримського, повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута під час брифінгу.

«Впродовж ночі на Донецькому напрямку російські найманці один раз відкривали вогонь по наших захисниках з РПГ та стрілецької зброї в районі населеного пункту Гнутове, а вже під ранок протягом майже півгодини противник намагався спровокувати підрозділи Об’єднаних сил на відповідь, ведучи по наших позиціях поблизу Кримського вогонь з БМП, гранатометів та стрілецької зброї, також випустивши три міни калібром 82-міліметри», – зазначив представник оборонного відомства.

За його даними, втрат серед українських військових від початку цієї доби немає.

У штабі Операції об’єднаних сил повідомляли про п’ятьох поранених українських бійців на Донбасі упродовж доби 23 червня, 25 обстрілів, 10 з яких – із артилерії та мінометів.

Речник Міноборони уточнив, що по українських позиціях було випущено 64 артилерійських снаряди калібру 122 міліметри, 10 мін 120-го та 21 міну 82-го калібру.

В підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» повідомляють про вісім випадків порушення режиму тиші з боку ЗСУ, під час яких було випущено понад 50 різноманітних боєприпасів. Також у «ДНР» повідомляли про нічну атаку українських силовиків в районі села Комінтернове та про поранення одного свого бойовика.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.