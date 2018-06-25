Порошенко привітав Ердогана з перемогою: Україна налаштована на поглиблення взаємодії

Президент України Петро Порошенко 25 червня привітав свого турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на виборах.

«Переконаний, що довіра населення та нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини та добробуту турецького народу. Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства та поглиблення взаємодії», – вказав Порошенко в мережі Twitter.

Вища виборча комісія Туреччини оголосила чинного лідера Реджепа Тайїпа Ердогана абсолютним переможцем президентських виборів.

Голова комісії Саді Ґювен вранці 25 червня оголосив, що Ердоган обійшов свого найближчого суперника з «абсолютною більшістю всіх чинних голосів».

Точних даних він не назвав. За словами Ґювена, вже пораховані 97,7% голосів виборців. Він додав, що непораховані голоси вже не можуть вплинути на переобрання Ердогана.

Остаточні результати комісія має опублікувати пізніше 25 червня.

Раніше державне телебачення повідомляло, що Ердоган набирає 53% голосів після опрацювання 99% бюлетенів, тобто стає президентом вже за підсумками першого туру виборів.

Його головний опонент, лідер опозиційного Республіканської народної партії Мухаррем Індже отримує 31% голосів.

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Після оголошення переможцем виборів Ердоган заявив, що діятиме більш рішуче проти терористичних організацій і звільнить більше території в Сирії, щоб дозволити «гостям» Туреччини повернутися додому безпечно, маючи на увазі тисячі біженців, які втекли з Сирії через громадянську війну там.

Голова німецько-турецької парламентської групи Бундестагу Севім Дагделен заявила агенції dpa, що вибори в Туреччині не були «ані вільними, ані чесними».

Внаслідок конституційних змін, схвалених після референдуму 2017 року, Туреччина переходить від парламентської системи до президентської, надаючи президенту розширені повноваження.

Ердоган став президентом Туреччини у 2014 році, до цього з 2003 року був прем’єром країни.