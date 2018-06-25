У Нігерії запровадили комендантську годину після загибелі в сутичках 86 людей

У Нігерії запровадили комендантську годину після того, як на вихідних у штаті Плато внаслідок сутичок між фермерами і напівкочовими пастухами загинули щонайменше 86 людей.

«Уряд запровадив комендантську годину від шостої години вечора до шостої ранку, щоб врегулювати ситуацію, а поліція й інші служби безпеки приведені в стан підвищеної готовності», – повідомив 24 червня агенції Reuters державний комісар з інформації штату Плато Якубу Даті.

Президент Мухаммаду Бухарі закликав до спокою, в той час, як поліція і військові намагаються припинити насильство.

Сутички між пастухами і фермерами частково обумовлені боротьбою за родючі землі й етнічними, релігійними і політичними розбіжностями. Внаслідок схожих сутичок протягом цього року в регіоні вже загинули сотні людей.

Нинішній спалах насильства, за даними нігерійської влади, виник після того, як фермери з племені Бером напали на пастухів великої рогатої худоби із племені Фулані.

Нігерія – найбільш населена країна Африки, тут живе 186 мільйонів людей.