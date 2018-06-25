ПАРЄ обрала нового президента

Парламентська асамблея Ради Європи обрала своїм президентом депутата від Швейцарії Ліліан Морі-Паск'є.

Вона стала 32-м президентом організації і другим представником Швейцарії на цій посаді.

Морі-Паск'є є четвертою жінкою, яка очолила ПАРЄ. Вона була єдиним кандидатом на посаду голови організації.

У своєму вступному слові Морі-Паск'є зазначила, що цінності Ради Європи потрібно пропагувати більше, ніж коли-небудь до цього.

«Зростання екстремізму, насильства та репресій у контексті дуже напруженої міграції та безпеки вимагає, щоб ми невтомно підтверджували голосно і зрозуміло те, що об'єднує нас. Тривожні події, напади в ряді європейських країн на свободу вираження поглядів, свободу засобів масової інформації, свободу зборів, рівності та захисту меншин роблять це абсолютною необхідністю», – заявила новообраний президент ПАРЄ.

На цій посаді вона змінила представника Італії Мікеле Ніколетті, який очолив асамблею в січні 2018 року. Він покинув свій пост достроково через поразку на парламентських виборах в Італії.