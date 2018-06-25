КВУ повідомив, скільки депутатів пропустили майже всі голосування Ради в червні

79 народних депутатів пропустили майже всі голосування Верховної Ради в червні, повідомив Комітет виборців України.

Нульові показники голосувань в Євгена Мураєва, Дениса Омельяновича, Дмитра Яроша, Вадима Кривохатька, Костянтина Жеваго, Тетяни Донець і Наталії Кацер-Бучковської. За даними сайту Ради, офіційно вони пропустили голосування з невідомих причин.

Крім того, жодного разу не голосували в червні Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які, за даними української влади, покинули Україну, В'ячеслав Константіновський (заявив, що складає депутатські повноваження) та Надія Савченко (перебуває під арештом).

КВУ зазначає, що частина депутатів проголосували лише кілька разів за місяць, зокрема, Михайо Добкін та Дмитро Добкін проголосували по одному разу за місяць, Вадим Рабінович – два рази, Юлія Льовочкіна – 12, Сергій Ківалов та Андрій Білецький – по 15, Ярослав Дубневич – 20, Сергій Льовочкін – 22, Сергій Тарута – 25, Наталія Королевська – 42.

У Комітеті виборців України інформують, що найнижчі показники голосувань у групи «Відродження» та фракції «Опозиційний блок». Так, 14 депутатів «Відродження» пропустили 90% голосувань Ради в червні. Також майже не голосували 18 депутатів «Опозиційного блоку».