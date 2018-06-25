Росія: суд продовжив на рік випробувальний термін Навального в справі «Кіровлісу»

Суд у Москві продовжив на рік випробувальний термін російського опозиційного політика Олексія Навального в справі «Кіровлісу». Про це просила Федеральна служба виконання покарань.

У відомстві заявляли, що впродовж останнього року Навального неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.

Політика зобов’язали відзначатися в інспекції чотири рази на місяць.

У 2013 році суд у Росії засудив Навального у справі «Кіровлісу» до п’яти років умовного позбавлення волі. Європейський суд із прав людини визнав цей вирок незаконним. Справу відправили на новий розгляд, проте суд знову визнав опозиціонера винним у «розкраданні коштів», засудивши його до такого ж терміну, що і після першого розгляду, – до п’яти років умовно.

Через справу «Кіровлісу» Навальному заборонили брати участь у виборах президента Росії, які відбулися в березні 2018 року.

Рада Європи вказує на порушення в повторному вироку опозиціонерові.