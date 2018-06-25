Викраденого сьогодні в центрі Києва чоловіка знайшли – поліція

Поліція знайшла чоловіка, про викрадення якого в центрі Києва раніше сьогодні повідомлялося.

«Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні ушкодження. Зараз із ним працюють оперативники», – сказав керівник київської поліції Андрей Крищенко.

Він додав, що правоохоронці встановлюють осіб, які насильно посадили чоловіка у автомобіль, та мотиви вчинення злочину.

Як повідомляли у поліції, сьогодні у Києві на вулиці Тургенівській двоє невідомих насильно посадили невстановленого чоловіка у автомобіль та поїхали з місця події. Правоохоронці ввели план «перехоплення» – розшукується автомобіль «Фольксваген Гольф» темно-синього кольору.

У поліції не уточнювали особу викраденого, проте, за даними джерел видання Іnsider, напад здійснили на громадянина Республіки Лівія, потерпілий 1992 року народження є сином фінансового аташе Посольства Республіки Лівії. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.