Суд арештував брата Каськіва і призначив заставу майже 3 мільйони гривень

Солом‘янський районний суд Києва 23 червня обрав запобіжний захід двоюрідному брату екс-голови «Держінвестпроекту» Владислава Каськіва, підозрюваному у причетності до розкрадання 259,2 мільйона гривень.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,6 мільйона гривень застави.

Родича екс-посадовця підозрюють за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Затримали його і повідомили про підозру 21 червня.

У НАБУ додають, що також 21 червня детективи повідомили про підозру рідному брату екс-голови «Держінвестпроекту», однак «затримати його не вдалося, бо він перебуває за межами України».

За версією слідства, у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 мільйонів гривень для реалізації низки національних проектів, в тому числі таких, як «Якісна вода», що передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, та «Олімпійська надія-2022», за яким мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових Олімпійських ігор в Україні, «проте через заволодіння впродовж 2012-2014 років 259,2 мільйона гривень із виділених 500 мільйонів гривень зазначені проекти так і не були реалізовані».

За даними НАБУ, ці кошти «Державна інвестиційна компанія», що входила до сфери контролю Держінвестпроекту, під виглядом укладення договорів позики перевело на рахунки компаній, підконтрольних службовим особам Держінвестпроекту та «Держінвесткомпанії» – після цього бюджетні кошти перенаправили на рахунки афілійованих із ними підприємств-нерезидентів, зареєстрованих на території Республіки Кіпр. У подальшому, вважають слідчі, учасники корупційної схеми розподілили кошти між собою. Загалом наразі у «справі Держінвестпроекту» підозрюють 9 людей.

Досудове розслідування детективи НАБУ розпочали у жовтні 2016 року.

Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010–2014 роках. У вересні 2014 року Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати Держінвестпроект, поклавши його функції на міністерство економічного розвитку і торгівлі.