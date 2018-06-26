На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 25 червня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 24 рази вели прицільний вогонь по позиціях українських військових, чотири обстріли відбулися із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про три обстріли з боку українських військових упродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 25 червня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.