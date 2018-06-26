Алієв: Баку хоче мирного врегулювання довкола Нагірного Карабаху, але «війна не завершена»

Президент Азербайджану Ільгам Алієв на військовому параді 26 червня назвав сепаратистський регіон Нагірний Карабах «споконвічно азербайджанською територією» і наголосив, що Баку ніколи не прийме «окупацію».

Алієв вкотре пообіцяв, що Азербайджан «відновить свій контроль» над Нагірним Карабахом і прилеглою територією, яку також утримують вірменські сили.

Він виступив на військовому параді, присвяченому, за повідомленням уряду, 100-річчю збройних сил Азербайджану.

«Ми виступаємо за мирне врегулювання конфлікту, але (Вірменія) має зрозуміти, що немає військового чи стратегічного об’єкта, який не змогла б знищити азербайджанська армія», – заявив Алієв.

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«Війна не закінчилася. Закінчилася лише перша її стадія», – додав він.

Президент Азербайджану наголосив, що Баку продовжить купувати зброю за кордоном, щоб посилювати свої збройні сили. За його словами, «фактор військового потенціалу на даний час домінує у міжнародних справах».

«Міжнародне право не працює, бо якби воно працювало, ми б звільнили наші окуповані території вже давно», – сказав Алієв.

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Нагірний Карабах мав автономію у складі міжнародно визнаних кордонів Азербайджану. Більшість населення цього регіону становили етнічні вірмени. Нагірний Карабах одностороннім чином проголосив 1991 року «незалежність» у перебігу протистояння кінця 1980-х і війни 1990–1994 років, унаслідок якого Азербайджан втратив контроль над регіоном. У Баку вважають, що цей регіон окупувала Вірменія: хоча Єреван разом із усім світом формально не визнав самопроголошеної «незалежності» регіону, він фактично надає йому щонайширшу підтримку.

Унаслідок конфлікту довкола Нагірного Карабаху загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан нині не контролює не тільки переважну частину самого Нагірного Карабаху, а й деякі прилеглі до нього території, які ніколи не належали до складу колишньої автономії, – всього близько 20% своєї міжнародно визнаної території.