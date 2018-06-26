Верховний суд США підтримав указ Трампа про заборону на в’їзд для громадян деяких країн

Верховний суд США підтримав указ президента Дональда Трампа обмежити в’їзд до Сполучених Штатів для громадян декількох мусульманських країн.

Суд 26 червня відхилив скаргу на те, що заборона на в’їзд дискримінує мусульман або є перевищенням влади.

Верховний суд США постановив, що заявники не змогли довести, що ця заборона порушує імміграційне законодавство США або першу поправку конституції.

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Нижчі судові інстанції визнали цю заборону неконституційною. Його також критикували біженці та правозахисні групи.

Указ забороняє більшості людей з Ірану, Лівії, Північної Кореї, Сомалі, Сирії, Венесуели та Ємену в’їжджати до Сполучених Штатів.