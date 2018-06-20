Політика Трампа щодо мігрантів: жорстка, чи жорстока?

Мігранти – окремо, їхні діти – окремо. За такою формулою, що нагадує більше часи Другої світової війни, близько 2,5 тисяч дітей мігрантів, що перетнули американський кордон з Мексикою, були відділені від їхніх батьків, яких затримала поліція, і відправлені у спеціальні центри. Дізнавшись про цю нову практику поводження з нелегальними мігрантами, а особливо побачивши кадри, на яких малих дітей утримують у залізних клітках, багато американців висловили своє обурення. Але адміністрація президента Дональда Трампа наполягає, що ці дії є законними і націлені на відлякування потенційних мігрантів від американських кордонів. А в жорстокості закону звинувачують попередню адміністрацію Барака Обами та Демократичну партію.

Політика «нульової толерантності» для багатьох американців перетворилася на політику «нульової гуманності». Адже поки батьків-нелегальних мігрантів утримують у попередньому ув’язненні до рішення суду про їхню ймовірну депортацію, їхніх дітей відділяють від батьків і передають під тимчасову опіку Міністерства здоров’я та людських ресурсів.

Практика відділення дітей від батьків, як підтвердили представники влади, триває з квітня. Проте обурення американців вона викликала лише цього тижня, коли до преси просочилися дані про те, в яких умовах утримуються діти. Журналісти виявили на півдні Техасу закриті табори, де утримуються діти. Вони оприлюднені фотографії та аудіо-записи дітей, що заходяться від плачу, і просять повернути їх до батьків. Діти містяться в закритих таборах, куди співробітники ICE, імміграційної поліції, не пускають навіть сенаторів і конгресменів.

Американські телеканали відклали інші події та зосередилися на висвітленні цієї гуманітарної кризи.

Деякі оглядачі порівнювали відділення грудних дітей і тих, що лише починають ходити, з діями нацистів, інші пригадували власний американський досвід інтернування громадян японського походження під час Другої світової війни.

А тим часом, президент Дональд Трамп заявив у суботу, що він використає розділення сімей на адміністративному кордоні США як інструмент переговорів для того, щоб змусити демократів змінити закони щодо імміграції, фінансування на стіни кордонів, припинення легальної імміграції в США та посилення правил прикордонного правопорядку.

«Демократи можуть виправити примусове роз’єднання сімей на кордоні, працюючи з республіканцями над новим законодавством, над змінами!» –Трамп написав у твіті.

Газета The Washington Post вирішила роз’яснити своїм читачам, що ніякого закону, який би вимагав забирати дітей від мігрантів, насправді не існує. Таку практику запровадив генеральний прокурор Джеф Сешнс, який заявив: «Якщо ви намагаєтеся займатися перемитництвом дітей, то ми вас будемо переслідувати, а дитину на цей час заберемо від вас, як це визначено законом», – сказав генеральний прокурор, роз’яснюючи на початку травня суть політики «нульової толерантності».

У законі, на який посилається президент Трамп, ідеться про боротьбу з перемитництвом дітьми, а не про нелегальну міграцію. До того ж закон було ухвалено спільно демократами та республіканцями, а надав чинності йому своїм підписом президент-республіканець Джордж Буш, пояснює газета.