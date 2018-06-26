Суд відкрив провадження за позовом Мін’юсту про заборону партії Клименка

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії «Успішна країна».

Як повідомляє прес-служба судової інстанції, суд розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

15 червня до суду надійшов позов від Мін’юсту, який просить заборонити і ліквідувати політичну партію «Успішна країна».

У партії «Успішна країна» вважають, що «заборона на діяльність партії – це пряме порушення права на свободу асоціацій». Партія заявила про намір судитися з Мін’юстом.

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Почесним головою партії «Успішна країна» є колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко, який, за останніми даними, перебуває в Росії.